ضبط 7 طن لحوم ودقيق فاسد داخل مصنع بالقاهرة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط 7 طن لحوم ودقيق وأرز مجهول المصدر داخل مصنع.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة مفادة ضبط مسئول عن مصنع لتجهيز المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة القطامية لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم، دواجن، كبدة، دقيق فاخر، أرز" مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها وغير مدون بها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة

وعُثر بداخل المصنع على (2،900 طن "لحوم، دواجن، كبدة" - 2،500 طن "دقيق فاخر"- 1،250 طن "أرز") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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