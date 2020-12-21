تفاصيل إحصائية لحملات تفتيشية خلال شهر نوفمبر بصحة الدقهلية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قامت فرق التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالدقهلية ب 970 حملة تفتيشية على الصيدليات العامة والخاصة والمخازن وتحرير 125محضر شرطة لمخالفات متنوعة بالصيدليات.
كما تم شن حملات تفتيشية على صيدليات الخدمة الليلية بمختلف المحافظة،والتفتيش المفاجئ على مخازن الأدوية بواقع 41 حملة تفتيشية خلال شهر نوفمبر الماضي.
جاء ذلك فى إطار إبراز الإنجازات والأعمال التى قامت بها الإدارات المختلفة وبناء على تعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.
وأصدر أيضا 10 قرار الغاء ترخيص  وذلك  لوجود مخالفات    ،كما قامت فرق التفتيش الصيدلى بالتفتيش المفاجئ على عدد 180 مركز طبى ووحدات صحية بمعرفة الإدارات والإدارة العامة للتفتيش الصيدلى،و تم استصدار  30 قرار ترخيص لمؤسسات صيدلية.
وقد وجه مكى الشكر لفرق التفتيش الصيدلى بالإدارات الصحية وكذلك الشكر والتقدير للإدارة العامة للتفتيش الصيدلى والإدارة العامة للصيدلة بالمديرية على الجهد المبذول.
وحث وكيل وزارة الصحة  فرق التفتيش على بذل المزيد من الجهد لإحكام الرقابة على سوق الدواء
تفاصيل إحصائية لحملات تفتيشية خلال شهر نوفمبر بصحة الدقهلية
تفاصيل إحصائية لحملات تفتيشية خلال شهر نوفمبر بصحة الدقهلية
تفاصيل إحصائية لحملات تفتيشية خلال شهر نوفمبر بصحة الدقهلية
تفاصيل إحصائية لحملات تفتيشية خلال شهر نوفمبر بصحة الدقهلية
تفاصيل إحصائية لحملات تفتيشية خلال شهر نوفمبر بصحة الدقهلية
تفاصيل إحصائية لحملات تفتيشية خلال شهر نوفمبر بصحة الدقهلية

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