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تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامه بتداول وترويج العملات الإفتراضية على شبكة الإنترنت.



تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين – مقيم بمحافظة الجيزة) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله من خلال إنتحاله صفة موظف بأحد البنوك، وإيهامه بقدرته على مساعدته فى إنهاء إجراءات القرض الخاص به، وتمكن من الحصول على بياناته الشخصية وبيانات حسابه لدى البنك، وقام بتفعيل خدمة الإنترنت البنكى الخاص بالشاكى وتحويل مبلغ مالى من حساب الشاكى إلى حساب شخص آخر بذات البنك.



فقد أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن الحساب المشار إليه الذى تم تحويل المبلغ عليه من حساب الشاكى ( لأحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية)، وأن المذكور يقوم بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال بيع العملات الإفتراضية (البيتكوين)، وتداولها على الإنترنت مع العديد من الأشخاص راغبى الحصول عليها.. وقيامه بالتعامل مع أحد الأشخاص إنتحل إسم (المُبلغ) وطلب منه شراء بعض الوحدات من عملات البيتكوين، حيث قام بتحويلها له على حافظته الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وقام المذكور بتحويل قيمة العملات الإفتراضية التى حصل عليها من الحساب المستولى عليه والخاص بالشاكى على حسابه بأحد البنوك وقيامه بالفعل بسحب المبلغ.



عقب تقنيين الإجراءات وبالتنسيق وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم المذكور بمسكنه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وبمواجهته قرر بأنه يقوم بممارسة نشاطًا إجراميا فى تداول وترويج العملات الإفتراضية "البيتكوين" على شبكة الإنترنت وأنه تعرف على شخص على شبكات التواصل الإجتماعى والذى إدعى أنه (المبلغ) وطلب شراء العملات الإفتراضية مقابل تحويل ذلك المبلغ إلى حسابه بأحد البنوك، وضبط بحوزته (هاتف محمول) وبفحصه تبين أنه يحتوى على (تطبيقات العملات الإفتراضية "البيتكوين"- العديد من المحادثات على برنامج الواتس آب بينه وبين الشخص المنتحل صفة المبلغ بشأن تداول العملات الإفتراضية).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهم منتحل صفة المبلغ.

