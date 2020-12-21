المر صد السوري: الجيش ينفذ قصفا صاروخيا على مواقع المسلحين بإدلب

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:57 م
الجيش السوري
الجيش السوري
وكالات
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نفذت قوات النظام السوري، صباح اليوم الاثنين، قصفًا صاروخيًا على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليقل وبينين والبارة ومحيطها ضمن الريف الجنوبي من محافظة إدلب، ولم ترد معلومات حتى الآن عن خسائر بشرية.

 

وفي وقت سابق، وثق المرصد السوري، مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين من الفصائل، جراء غارة جوية بثلاث صواريخ نفذتها طائرة حربية روسية على محور كبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية.

 

ولفت المرصد السوري، إلى وقوع اشتباكات ليلية، بين الفصائل من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، إثر تسلل الأخيرة على مواقع الفصائل في محور حرش بينين بجبل الزاوية.

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