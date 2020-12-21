لليوم الثاني على التوالي.. أمانة مجلس الشيوخ تواصل برنامجها التدريبي للعاملين

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تواصل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برنامجها التدريبي للعاملين بالمجلس، حيث انطلق أمس البرنامج التدريبي، ويستمر لمدة أسبوع برعاية المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ.



ويهدف البرنامج التدريبي إلى تنمية مهارات العاملين بقطاع اللجان بالمجلس ويشمل لمحة تعريفية عن المجلس واختصاصاته وأجهزته البرلمانية ودور اللجان النوعية به واختصاصاتها فى اللائحة، كما يشمل البرنامج لمحة عن انتخابات هيئة مكتب اللجان والأدوات الرقابية التشريعية والضوابط الفنية لإعداد التقارير البرلمانية.



ويجري البرنامج وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة، وفي مقدمتها تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.