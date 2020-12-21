موعد مباراة ليفربول المقبلة أمام وست بروميتش في الدوري الإنجليزي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:53 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره وست بروميتش ألبيون، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتقام مباراة ليفربول أمام وست بروميتش ألبيون، على أرضية ملعب أنفيلد رود.


ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد وست بروميتش ألبيون في المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

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