جامعة الملك سلمان تعلن توزيع منح الرئيس الدراسية اليوم (فيديو)

قال الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان، إن الجامعة تشهد اليوم الاثنين، توزيع المنح الدراسية المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للطلاب وعددها 32 منحة، ويتم توزيعها اليوم بفاعلية يحضرها عدد من أعضاء مجلس الأمناء والجمعيات الأهلية.





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن المنحة الرئاسية مخصصة لأوائل الطلاب وفقًا لمجموع الثانوية العامة، واللغة الإنجليزية، وتغطي تكاليف الدراسة طوال فترة دراسة الطالب بالجامعة بشرط الحفاظ على تفوقه، وعدم التحويل من جامعة لأخرى.



