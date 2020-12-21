جامعة الملك سلمان تعلن توزيع منح الرئيس الدراسية اليوم (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان، إن الجامعة تشهد اليوم الاثنين، توزيع المنح الدراسية المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للطلاب وعددها 32 منحة، ويتم توزيعها اليوم بفاعلية يحضرها عدد من أعضاء مجلس الأمناء والجمعيات الأهلية. 

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن المنحة الرئاسية مخصصة لأوائل الطلاب وفقًا لمجموع الثانوية العامة، واللغة الإنجليزية، وتغطي تكاليف الدراسة طوال فترة دراسة الطالب بالجامعة بشرط الحفاظ على تفوقه، وعدم التحويل من جامعة لأخرى. 

يذكر أن الأماكن الشاغرة في فرع شرم الشيخ، في مجال علوم وهندسة الحاسبات، والعمارة، والسياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والفنون والتصميم.

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