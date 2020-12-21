الخدمات الأمنية بالسويس تعيد طفلة ضلت الطريق عن أسرتها

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نجحت الخدمات الأمنية بالسويس فى إعادة طفلة ضلت الطريق عن أسرتها.



فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من العثور على طفلة (9 سنوات) دون أهليتها بدائرة القسم على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة له، وإتخاذ إجراءات البحث عن أهليتها وأمكن التوصل إلى والدها وتم تسلم الطفلة مع أخذ التعهد اللازم لحسن رعايتها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

