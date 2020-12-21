ضبط طرفى مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة النارية بأسيوط

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى مشاجرة إستخدمت خلالها الأسلحة النارية بمحافظة أسيوط.

تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وأمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة ( عدد 6 أشخاص "مقيمين بذات الناحية")، وبحوزتهم (عدد 2 بندقية آلية – 4 بنادق خرطوش ).

وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الطرفان بتبادل إطلاق الأعيرة النارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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