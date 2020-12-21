حملة أمنية مكبرة لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بأسيوط

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لإستهداف دائرة مركز شرطة (ساحل سليم) أسفرت جهودها عن ضبط عدد (11) قطعة سلاح نارى (6 بنادق آلية- 2 بنادق خرطوش- طبنجة - فرد محلى الصنع - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (10) متهمين.

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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