حملة أمنية مكبرة لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بأسيوط

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لإستهداف دائرة مركز شرطة (ساحل سليم) أسفرت جهودها عن ضبط عدد (11) قطعة سلاح نارى (6 بنادق آلية- 2 بنادق خرطوش- طبنجة - فرد محلى الصنع - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (10) متهمين.



بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

