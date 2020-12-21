موجودة في مصر.. ٧ معلومات تهمك عن سلالة كورونا الجديدة

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سلالة كورونا الجديدة.. جملة تصدرت تريندات موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بعدما ظهرت عدد من الحالات تحمل تلك السلالة وسط حالة من الجدل بشأن سيطرة اللقاحات عليها من عدمه.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت بدول مختلفة:



- الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة، قال إن السلالة الجديدة للفيروس والمنتشرة في بريطانيا، موجودة منذ فترة طويلة، وتنتشر في أفريقيا ويرجح احتمالية وجودها في مصر، متابعا: "اعتقد السلالة الجديدة موجودة في مصر وهذا تحت قيد الملاحظة وليس الدراسة لسه ماعملناش دراسة لكن ملاحظين ده من خلال مراقبة المرضى واقاربهم في نفس المكان وسرعة الانتشار هي مؤشرات قد تدل على وجود السلالة في مصر".





- السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي، وخبراء منظمة الصحة العالمية مستمرون في دراسة السلالة الجديدة بهدف زيادة معرفتهم بشأن قدرة الوباء على التغير.





- أعراض السلالة الجديدة، التي تم العثور عليها لا تختلف عن السلالة المنتشرة بالفعل ويتفق العلماء على أن الفيروس يصيب أشخاصًا مختلفين بطرق مختلفة.



- اللقاحات الراهنة المضادة لفيروس كورونا، تستطيع مكافحة السلالة الجديدة التي جرى رصدها بشكل كبير، مؤخرا، في بريطانيا، حسب خبراء الاتحاد الأوروبي.



- يُخشى أن تكون السلالة الجديدة من كورونا معدية بنسبة 70 % أكثر من الفيروس الأصلي، وعلى الرغم من التحذيرات من أن السلالة الجديدة تزيد من انتشار فيروس كورونا، قال الخبراء إنه لا يوجد دليل على أنها أكثر خطورة.



- السلالة الجديدة مسؤولة عن 60 % من الإصابات بكورونا في بريطانيا خلال الأسبوع الماضي.



- تحمل السلالة الجديدة طفرة تسمى "إن501واي" في بروتين "شويكة" فيروس كورونا، وهي موجودة على سطحها وتسمح لها بالالتصاق بالخلايا البشرية لاختراقها.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.