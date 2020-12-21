وزيرة التخطيط تشهد تخريج الدفعة الأولى لمنحة ماجستير ريادة الأعمال

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:39 م
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
أحمد الشيخ
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تشهد هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع رواد 2030 التابع لها، غدًا الثلاثاء تخريج الدفعة الأولى لمنحة ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار المنعقد بالتعاون مع جامعتي القاهرة وكامبريدج.

 

ويقدم مشروع رواد 2030، بالتعاون الأكاديمي مع جامعتي القاهرة وكامبردج، منحة دراسية كاملة كل عام إلى 40 طالبًا مصريًا شابًا للحصول على درجة الماجستير في برنامج ريادة الأعمال وإدارة الابتكار الذي ينفذه أساتذة من جامعة كامبريدج ويشرف عليهم أساتذة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وجاء اختيار الجامعتين لما تتميز به من مكانة مرموقة دولياً.

 

ويهدف البرنامج إلى الاستفادة من الطاقات الإبداعية للشباب وتوظيفهم لضمان النمو الاقتصادي القائم على الابتكار والإبداع، ويعتبر البرنامج الأول من نوعه في مجالات ريادة الأعمال والابتكار في جامعة عامة مصرية.

 

ويذكر أن مشروع رواد 2030 كان قد قام بالتعاون مع جامعة كامبريدج وكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بتقديم برنامج ماجستير ريادة الأعمال، حيث وصل عدد المتقدمين المستوفيين للشروط إلى 1600 متُقدِم على الموقع الرسمي للمشروع، وتم الإعلان عن النتائج النهائية وأسماء ال 40 طالب المقبولين توجهوا برفقة أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة إلى جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة لحضور الوحدة الأولى من برنامج الماج

 

 

 

 

 

 

 

 

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