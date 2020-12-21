هل تنتشر السلالة الجديدة من فيروس كورونا بمصر ؟

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في ظل تزايد إعداد الإصابات بفيروس كورونا وانتشار سلالة جديدة منه في بريطانيا، بدأت تكثر التساؤلات حول تواجد السلالة الجديدة بمصر.



وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن السلالة الجديدة بمصر:



لا يوجد لها آثار بمصر:



كشف الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه حتى هذه اللحظة لم تظهر لدينا آثارًا للسلالة الجديدة لفيروس كورونا المنتشرة في بريطانيا، ورغم ذلك علينا أن ننتبه جيدا ونكون حذرين.



السلالة الجديدة سريعة الانتشار:



يعتقد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن السلالة الجديدة المنتشرة في لندن، سريعة الانتشار، متابعا: "جزء كبير من أسباب زيادة الأعداد لدينا في مصر، هى الأماكن المغلقة وتجمعنا بشكل كبير، ونحمد الله أن السلالة الموجودة لدينا في مصر رحيمة بحال المصريين".



توجد في أماكن متفرقة من العالم:



أوضح الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس " كورونا"، أن السلالة الجديدة المكتشفة في بريطانيا موجودة بالفعل وبصورة عشوائية في أماكن متفرقة في العالم ليس لندن فقط بل تمتد إلى بلجيكا وإستراليا وفي إفريقيا وأوروبا.



وقال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس " كورونا":"ولو قمنا بدراسة جينية سنجد أنها ايضًا موجودة في مصر وقلنا من فترة أن المرض أصبح أشد ضراوة في الانتشار ولكن ليس في مستوى الخطورة وبالتالي أعداد مرضى أكتر وزيادة في الوفيات ليس لخطورة المرض لكن لان العدد نسبة وتناسب بين المصابين في قطاع أكبر".



موجودة في مصر



وعن انتشار السلالة الجديدة بمصر قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس " كورونا" اعتقد السلالة الجديدة موجودة في مصر وهذا تحت قيد الملاحظة وليس الدراسة لسه ماعملناش دراسة لكن ملاحظين ده من خلال مراقبة المرضى واقاربهم في نفس المكان وسرعة الانتشار هي مؤشرات قد تدل على وجود السلالة في مصر".



بشري سارة



وأعلن عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس " كورونا" عن مفاجأة بشأن أنتهاء فيروس كورونا، معلقًا: " نحن الان في موسم حصاد فيروس كورونا حيث أن الفيروس علميًا في مرحلته الحالية في مرحلة الاقلاع وهذا حدث في مصر منذ بداية ديسمبر وسوف يستمر على مدار شهري يناير وفبراير نظرًا لانخفاض نسبة الرطوبة وزيادة التجمعات وفي ذات الوقت إهمال الاجراءات الاحترازية".

