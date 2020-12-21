تعرف على برنامج أعياد الكريسماس بدار أوبرا الإسكندرية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر، يوم السبت المقبل، حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تحت إشراف د. نفين المحمودى المدير الفنى للفرقة وبقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومن اخراج هشام الطلى بمشاركة نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى، احتفالا بأعياد بالكريسماس والعام الجديد.

وأعدت دار الأوبرا المصرية برنامجا فنيا متميزا أحتفالا بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد بمشاركة نجوم فرقة باليه اوبرا القاهرة التى تشارك ببعض اللوحات الاستعراضية التى تم تصميمها خصيصا على كلمات وموسيقي أغاني اعياد الميلاد والكريسماس يتضمن برنامج الحفل باقة متميزةمن اشهر الأعمال الغنائية العالمية منها ( الليلة الهادئة، النعمة الرائعة، صلاة الرب، عيد الميلاد الأبيض، عجائب الشتاء، الليلة المقدسة، هل تسمع ما اسمعه، ١٢ يوم في الكريسماس، مزيج عيد الميلاد، أنها أكثر اللحظات الرائعة بالسنة، رنين الجرس الرائع وكل ما اريده من عيد الميلاد هو انت) وغيرها.

وذلك أداء نجوم فرقة اوبرا القاهرة ايمان مصطفى، رضا الوكيل، عبد الوهاب السيد،تحية شمس الدين،وليد كريم، جولى فيظى،مصطفى محمد،،عماد عادل، جاكلين رفيق، داليا فاروق، انجي محسن، هشام الجندى، عمرو مدحت، عزت غانم، ليلي إبراهيم، اسامة على، تامر توفيق، إبراهيم ناجي، اسامة جمال، برهان الدين فاروق، سلمي الجبالي.

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