مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1158) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية: 
 
ضبط (5 طن "دواجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وبدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة.

ضبط (6 طن أسماك مُدخنة "رنجة") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود لوجود تغير فى خواصها الطبيعية – ( 7 طن "ملح سياحات") مخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للإستهلاك الآدمى – (8000 عبوة فارغة وإستيكر للتعبئة") وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "الأسماك المدخنة" بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ضبط (1،22 طن "مكسبات طعم - كاكاو") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها "مستلزمات إنتاج" – (4000 عبوة "مشروبات سريعة التحضير") غير مطابقة للمواصفات القياسية ومصنعة من خامات منتهية الصلاحية "منتج نهائى" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لقيامه بمخالفة تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار وإستيلائه على مبلغ ( 996،864 جنيه) قيمة فروق الأسعار بينهما طبقًا لتقرير الجهات المختصة.

ضبط (12،320 قطعة ملابس جاهزة "تى شيرت") مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن ملابس الجاهزة بدون ترخيص) بمحافظة الإسماعيلية.

ضبط (4 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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