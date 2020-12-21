الجهاز الفني للأهلي يشاهد فيديوهات مجمعة لسونيديب قبل مواجهة الفريقين

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حرص على مشاهدة فيديوهات مجمعة لفريق سونيديب بطل النيجر، قبل مواجهة الفريقين المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء في ذهاب دور الـ ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.









وحرص الجهاز الفني على دراسة سونيديب بالفيديو للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال ضربة البداية لدوري أبطال إفريقيا موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.









وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى نيامي عاصمة النيجر أمس الأحد بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٦ ساعات على متن طائرة خاصة.









وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في النيجر كلا من:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري وسعد سمير.



