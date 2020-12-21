الجهاز الفني للأهلي يشاهد فيديوهات مجمعة لسونيديب قبل مواجهة الفريقين
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:29 م
علي نبوي
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حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حرص على مشاهدة فيديوهات مجمعة لفريق سونيديب بطل النيجر، قبل مواجهة الفريقين المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء في ذهاب دور الـ ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
وحرص الجهاز الفني على دراسة سونيديب بالفيديو للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال ضربة البداية لدوري أبطال إفريقيا موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى نيامي عاصمة النيجر أمس الأحد بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٦ ساعات على متن طائرة خاصة.
وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في النيجر كلا من:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري وسعد سمير.