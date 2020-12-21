حبس 3 عاطلين في واقعة سرقة مواتير المياه بالإسكندرية







كان تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقات مواتير الكهرباء والمياه والكابلات ليلًا من داخل المزارع بأسلوب "القص" مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.







عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات المستولى عليها في تلك الوقائع لدى عميلهم عاطل، مقيم بدائرة القسم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

أمرت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بحبس 3عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم السرقات مواتير المياه والأسلاك الكهربائية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.