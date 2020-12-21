بعد إعادة التداول .. مؤشرات البورصة تواصل تراجعها الحاد بمنتصف الجلسة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:21 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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البورصة تواصل التراجع بمنتصف التعاملات 

وصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها الحاد بمنتصف الجلسة بضغوط مبيعات المصريين والأجانب ، مع إعادة التداول مرة أخري بعد إيقاف البورصة جلسة التداول لتجاوز مؤشر إيجي 100 نسبة الـ 5%، حيث تكبدت البورصة خسائر فادحة عقب الإعلان عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا ببريطانيا والتي تسبب في نزيف حاد بالبورصات العربية والعالمية .

وتوقفت جلسة التداول بالبورصة اليوم  لمدة نصف ساعة بعد انخفاض المؤشر 100 بحوالي 5%

توقعات بإستمرار موجة البيع 

وتوقعت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال  إستمرار موجة البيع بعد الفتح مرة اخري مما قد يعمق من خسائر السوق .

وتأثرت مؤشرات الاسواق العربية والعالمية بخبر انتشار الفيروس المتحور مما أدي الي تواجد مؤشراتها بالكامل في المنطقة الحمراء بنسب متفاوتة ، كما تراجعت أيضاً المؤشرات العالمية بالكامل .


تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 2.51% ليصل إلى مستوى 10616 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 5.58% ليصل إلى مستوى 2104 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.29% ليصل إلى مستوى 12754 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.44% ليصل إلى مستوى 4099 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.22% ليصل إلى مستوى 1977 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.87% ليصل إلى مستوى 2877 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 1066 نقطة.

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