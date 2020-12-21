حملة مكبرة تسفر عن غلق 8 عيادات بيطرية تجنبا لكورونا بالإسكدرية (صور)

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شن حى العامرية ثان بالإسكندرية، اليوم الأثنين، حملة مكبرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات محمود بريك رئيس الحى، بتوجيه حمله على القرى للتفتيش على العيادات البيطرية وغلق إدارى لمراكز بيع وتداول الأدوية واللقحات البيطرية غير المرخصة بالهيئة العامة للخدمات الييطرية.



وأسفرت الحملة عن غلق 1عيادة بيطريه بقريه أحمد عرابى، 2 عياده بيطرية بقرية الجزار، 2 عيادة بيطرية بقرية 59، 2 عياده بيطرية بقريه الوفاء، 1 عياده بقريه ابو مسعود.



ياتى ذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة مدى التزام المحال التجارية بالاجراءت الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك التفتيش على المحلات المخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية واشتراطات البيئة .



فيما شن حى العامرية أول برئاسة اللواء حسام الشيخ رئيس حى العامرية أول، حملة مكبرة بحضور محمد عبد الله سكرتير عام الحى ومسئولى الطب البيطرى والتموين ومكتب العمل ومكتب السلامة والصحة المهنية، وإدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ورخص المحلات وشئون البيئة بالحى القيام بحملة على المحال التجارية بالعامرية للتفتيش على المحلات المدارة بدون ترخيص والمخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية والسلع الغذائية منتهية الصلاحية والمخالفة لاشتراطات البيئة والمخالفة للتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



حيث قام مكتب العمل برصد عدد 7 محال، والسلامة والصحة المهنية 4 محال، والادارة البيطرية (محل جزارة ومحل بيع طيور) ورخص المحلات 7 محال، وقامت إدارة التموين بتحرير محاضر للمحال المخالفة.

