ضبط 113 قضية مخدرات وتنفيذ 40981 حكما قضائيا متنوعا

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شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 30 قطعة سلاح نارى، بحوزة 26 متهم) وذلك على النحو التالى:



(2) بندقية آلية.

(6) بنادق خرطوش.

)1) طبنجة.

(21) فرد محلى.

(58) طلقة مختلفة الأعيرة.

(148) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (40981) حكم قضائى متنوع بإجمالى (4624) محكوم عليه، وذلك على النحو التالى:

(135) حكم جناية.

(12478) حكم حبس جزئى.

(2250) حكم حبس مستأنف.

(20275) حكم غرامة.

(5843) حكم مخالفة.



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم (3) متهمين إرتكبوا حادث سرقة بالإكراه.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (113) قضية مخدرات بحوزة (121) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (12،825 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (10،585 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (896 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1،040 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (170 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (725 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (160 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (736 جرام).

عدد (3667) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (23) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (13) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (307) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة ( 3 سيارات).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21988) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (36) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.





