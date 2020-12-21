جوارديولا يكشف حقيقة ضم صفقات جديدة في يناير

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:29 م
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
وكالات
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كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حقيقة إبرام ناديه عدة صفقات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، أنه لا يتوقع أن يبرم فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2021، رغم مشكلاته الهجومية، وذلك بسبب التأثيرات المالية لجائحة كوفيد-19 على ناديه.

رداً على سؤال حول إمكانية تحرك الفريق إلي تعزيز خياراته الهجومية في الشهر المقبل، قال جوارديولا: "لا أعتقد ذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة في العالم بالوقت الراهن".

وأضاف: "جميع الأندية تعاني، وضعنا ليس استثناء في ذلك".

ورغم المشكلات الهجومية يقدم دفاع السيتي أداءً متميزاً.

وسيلتقي السيتي مع آرسنال في دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين المحلية، غداً الثلاثاء.

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