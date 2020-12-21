ضبط عاطلين بحوزتهما 300 طربة لمخدر الحشيش بالبحيرة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطلين بحوزتهم 300 طربة لمخدر الحشيش بالبحيرة.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة، تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة وادى النطرون بالبحيرة، وبحوزتهم (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ماجاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2.100.000 إثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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