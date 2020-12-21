هبوط مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.4% بعد تعليق الرحلات الجوية

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الإثنين علي تراجع ، وسط انخفاض جماعي للقطاعات، في ظل ضغوط بيعية مع بدء تعليق الرحلات الدولية لمدة أسبوع بسبب انتشار النوع الثاني من كورونا، سجل المؤشر العام للسوق - تاسي سجل تراجعاً بنسبة 1.46%، وهي أعلى خسائر للمؤشر منذ 29 أكتوبر 2020، هبط بها إلى مستوى 8560.38 نقطة فاقدا 126.51 نقطة من قيمته ، وبلغت قيمة التداول حتى هذه اللحظات 6.345 مليار ريال من خلال التداول على 230.738 مليون سهم موزعة على 273.182 صفقة.









وتصدر التراجعات قطاع الخدمات الإستهلاكية بنسبة 4.40%، كما نزل قطاع النقل بنسبة 4.20%، وهبط قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.85%، وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.16%.





وتصدر الأسهم المرتفعة سهم باعظيم بنسبة 6.29%، تلاه سهم الأصيل بنسبة 3.55%، كما زاد سهم ملاذ للتأمين سهم2.36% ، وفي المقابل تصدر التراجعات سهم تبوك الزراعية بنسبة 7.11%، تلاه سهم وفرة بنسبة 6.39%، كما نزل سهم شمس بنحو 6.24%.





وعلى مستوى الأسهم الأنشط من ناحية السيولة بنحو 54.776 مليون ريال، فيما كان سهم ملاذ للتأمين الأنشط من ناحية الحجم بنحو 15.22 مليون سهم.



