هبوط مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.4% بعد تعليق الرحلات الجوية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:09 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الإثنين علي تراجع ، وسط انخفاض جماعي للقطاعات، في ظل ضغوط بيعية مع بدء تعليق الرحلات الدولية لمدة أسبوع بسبب انتشار النوع الثاني من كورونا،  سجل المؤشر العام للسوق - تاسي سجل تراجعاً بنسبة 1.46%، وهي أعلى خسائر للمؤشر منذ 29 أكتوبر  2020، هبط بها إلى مستوى 8560.38 نقطة فاقدا 126.51 نقطة من قيمته ، وبلغت قيمة التداول حتى هذه اللحظات 6.345 مليار ريال من خلال التداول على 230.738 مليون سهم موزعة على 273.182 صفقة.


وتصدر التراجعات قطاع الخدمات الإستهلاكية بنسبة 4.40%، كما نزل قطاع النقل بنسبة 4.20%، وهبط قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.85%، وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.16%.

وتصدر الأسهم المرتفعة سهم باعظيم بنسبة 6.29%، تلاه سهم الأصيل بنسبة 3.55%، كما زاد سهم ملاذ للتأمين سهم2.36% ، وفي المقابل تصدر التراجعات سهم تبوك الزراعية بنسبة 7.11%، تلاه سهم وفرة بنسبة 6.39%، كما نزل سهم شمس بنحو 6.24%.

وعلى مستوى الأسهم الأنشط من ناحية السيولة بنحو 54.776 مليون ريال، فيما كان سهم ملاذ للتأمين الأنشط من ناحية الحجم بنحو 15.22 مليون سهم.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة أمس الأحد متراجعا 0.28%، ليواصل تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، وسط تراجع غالبية القطاعات، وشهد قطاع البنوك (الأعلى وزنا بالمؤشر)، أداء إيجابيا ليقلص خسائر السوق.

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