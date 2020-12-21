الداخلية تواصل جهودها في مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى"، والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومديرية أمن الدقهلية،والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهدافهم وأمكن ضبط الآتى:-

(50 كيلو جرام لمخدر البانجو – 30 طربة لمخدر الحشيش – بندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.

(كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام – خزينة بندقية آلية) بداخل مسكن (أحد العناصر الإجرامية) بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) "تبين عدم تواجده".

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ (400،000 – أربعمائة ألف جنيه) تقريبا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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