الري: تبطين الترع مشروع ممتاز.. والفلاحين سعداء (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، إنه حدث تغيرا كبيرا في قطاع الترع بما يجعل هناك مشكلات في عملية توصيل المياه للأراضي الزراعية، ومشروع تبطين الترع هو استعادة القطاع لكل الترع بتبطينها وبدأت المرحلة الأولى بـ 7 آلاف كيلو متر من الترع، وذلك من أصل 20 ألف كيلو متر، وتنتهي المرحلة الأولى في منتصف عام 2022.

وأضاف المهندس محمد غانم، عبر مداخلة ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، إن المزارعين سعداء بالمشروع وذلك لسرعة وصول المياه لهم، وتصل في خلال يومين على الأكثر بدلا من 5 أيام كما كان من قبل، منوها بأن تكلفة تبطين الترع خلال المرحلة الأولى تصل 18 مليار جنيه، معقبا: "نتائج المشروع ممتازة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن هناك مشروع آخر تنفذه الوزارة وهو الري الحديث وهو ما يحدث تكاملا لإعطاء إنتاجية زراعية عالية، وتتم عملية الري دون تعريض النبات للإجهاد.

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