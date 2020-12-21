تقارير.. ريال مدريد يسعى للتعاقد مع محمد صلاح

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد يسعى للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.


وكان محمد صلاح قد أثار الجدل حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة، خلال حوار أجراه مع صحيفة آس الإسبانية، قائلًا: "أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلا، أستطيع القول بأن كل شيء في يد النادي حاليا".


وبحسب شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، فإن هناك اتصال بين ريال مدريد وممثلي محمد صلاح لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.


وتابعت الشبكة، أن فكرة رحيل محمد صلاح من ليفربول إلى ريال مدريد موجودة بالفعل، وأن كل الامور سيتم وضوحها نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الشبكة، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يعتبر محمد صلاح أبرز اللاعبين على الساحة الرياضية خلال الفترة الحالية، ويسعى للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

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