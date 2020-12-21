جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (2) قضية تهريب أبرزها (بضائع أجنبية).
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (8) قضايا أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1612) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط عدد (1) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (140) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (2) قضية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

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