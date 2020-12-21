مكافحة الإدمان: تعاملنا مع 132 ألف مريض خلال 2020 (فيديو)

قال الدكتور أحمد الكتامي، مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان، إن الخط الساخن للصندوق يعمل على مدار الساعة ويتم توفير أخصائيين نفسيين مدربين للرد على جميع الأسئلة وخدمات المشورة للأسر التي لديها شكوك أو تغيرات في حال أبناءها، وتكون تلك الخدمات في سرية تامة.





وأضاف الدكتور أحمد الكتامي، في مداخلة ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، أنه تم التعامل مع 132 ألف مريض في 2020، بعدد من المراكز وصلت إلى 26 مركزا في 16 محافظة، بزيادة كبيرة عن عام 2014 حيث كان العمل في 12 مركزا في 7 محافظات.





وأشار مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان، إلى أن الخطة في عام 2024 أن نصل للعمل في جميع محافظات الجمهورية.



