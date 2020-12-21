موسيماني يجتمع مع مساعديه للوقوف على آخر التفاصيل في البرنامج التدريبي الخاص بالفريق

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على التواصل مع كيفن جونسون، المدرب العام للفريق، وسامي قمصان، المدرب العام وباقي أعضاء الجهاز الفني؛ للوقوف على آخر التفاصيل في البرنامج التدريبي الخاص بالفريق والذي سيقوم بتنفيذه ابتداء من اليوم.

وحرص موسيماني على الاطمئنان على كافة أفراد البعثة المتواجدة في النيجر، وتمنى التوفيق للفريق في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حصل على راحة من التدريبات أمس وفقا للبرنامج الفني؛ تجنبا لتعرض اللاعبين للإرهاق، فيما يخوض الفريق مرانه الأول اليوم في النيجر على استاد الجنرال «سيني كونتشي» الذي ستقام عليه المباراة عصر بعد غدٍ الأربعاء.

كما عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا مطولا في فندق الإقامة بنيامي عاصمة النيجر؛ للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه ابتداءً من اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة سونيديب.

وقام الجهاز الفني بوضع البرنامج التدريبي الخاص بمواجهة بطل النيجر والمقرر تنفيذه ابتداء من اليوم بعد الحصول على راحة أمس.

وحرص كيفين جونسون المدرب العام على الحديث مع أفراد الجهاز الفني عن تفاصيل البرنامج التدريبي البدني والخططي الذي تم وضعه للفريق؛ استعدادا لمواجهة سونيديب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وكان السفير نبيل مكي، سفير مصر لدى النيجر، قد حرص على استقبال البعثة فور وصولها إلى مطار ديوري هاماني في العاصمة نيامي مساء أمس.

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