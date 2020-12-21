موسيماني يجتمع مع مساعديه للوقوف على آخر التفاصيل في البرنامج التدريبي الخاص بالفريق

موسيماني يجتمع مع مساعديه للوقوف على آخر التفاصيل في البرنامج التدريبي الخاص بالفريق
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:55 ص
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على التواصل مع كيفن جونسون، المدرب العام للفريق، وسامي قمصان، المدرب العام وباقي أعضاء الجهاز الفني؛ للوقوف على آخر التفاصيل في البرنامج التدريبي الخاص بالفريق والذي سيقوم بتنفيذه ابتداء من اليوم.
وحرص موسيماني على الاطمئنان على كافة أفراد البعثة المتواجدة في النيجر، وتمنى التوفيق للفريق في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد حصل على راحة من التدريبات أمس وفقا للبرنامج الفني؛ تجنبا لتعرض اللاعبين للإرهاق، فيما يخوض الفريق مرانه الأول اليوم في النيجر على استاد الجنرال «سيني كونتشي» الذي ستقام عليه المباراة عصر بعد غدٍ الأربعاء.
كما عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا مطولا في فندق الإقامة بنيامي عاصمة النيجر؛ للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه ابتداءً من اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة سونيديب.
وقام الجهاز الفني بوضع البرنامج التدريبي الخاص بمواجهة بطل النيجر والمقرر تنفيذه ابتداء من اليوم بعد الحصول على راحة أمس.
وحرص كيفين جونسون المدرب العام على الحديث مع أفراد الجهاز الفني عن تفاصيل البرنامج التدريبي البدني والخططي الذي تم وضعه للفريق؛ استعدادا لمواجهة سونيديب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
وكان السفير نبيل مكي، سفير مصر لدى النيجر، قد حرص على استقبال البعثة فور وصولها إلى مطار ديوري هاماني في العاصمة نيامي مساء أمس.