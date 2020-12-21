غش تجاري.. ضبط 11 طن سكر داخل مخزن غير مرخص في كفر الشيخ

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:51 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تمكنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع مباحث التموين، تحت إشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، اليوم الإثنين من ضبط 11 طن سكر مدعم معبأ في شكائر وعبوات مقلدة «سكر حر» خلافًا للحقيقة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين، داخل مخزن غير مرخص لتعبئة السكر بمدينة بيلا.

وكانت حملة مكبرة شنتها مديرية التموين بكفر الشيخ بالتنسيق مع مباحث التموين بكفر الشيخ، مكونة من محمد عبد القوي، ورضا دواد، مفتشا جهاز الرقابة التموينية بالمديرية، قد تمكنت من مداهمة مخزن غير مرخص بإحدي المنازل بمدينة بيلا، وتبين قيام عدد من العمال بتجميع السكر التمويني المدعم وتفريغه من العبوات التى تحمل اسم وزارة التموين وتعبئته مرة أخرى فى عبوات وشكاير، خلافا للحقيقة، تمهيدًا لطرحها فى الأسواق على أنه سكر حر غير تابع لوزارة التموين، مدخلين الغش والتدليس على جمهور المستهلكين

وبتفتيش المخزن، عثر بداخله علي 11 طن سكر تمويني مدعم معبأ داخل شكائر وعبوات، والمعدات المستخدمة في التعبئة وهي عبارة عن «4 مناخل لنخل السكر قبل إعادة تعبئته - ماكينة خياطة لاستخدامها في التغليف – كميات من الشكائر الفارغة تابعة لشركتي الدلتا والدقهلية للسكر».

وجري التحفظ علي الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 3400 لسنة 2020 جنج أمن دولة طوارئ، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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