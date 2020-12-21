وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف ورئيس الجامعة يفتتحون مجمع الخدمات الطلابية ومركز الاختبارات الإلكترونية 

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:51 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مجمع الخدمات الطلابية، والذي يضم مبنى مركز الاختبارات الإلكترونية ومجمع المدرجات بعد التطوير، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وعدد من القيادات الجامعية والتنفيذية والدكتور هاني النشار مدير وحدة المشروعات بالجامعة.  

وأوضح الدكتور منصور حسن أن المركز مصمم طبقًا للمواصفات والمعايير الدولية ومزود بأنظمة صوتية وكاميرات مراقبة وأجهزة حاسب آلي ذات كفاءة عالية،  يتم توصيلها بشبكة الاختبارات بوزارة التعليم العالي،  وذلك لتطبيق الاختبارات الإلكترونية بكافة مجمعات الجامعة بسعة خمسة آلاف طالب، ومكون من ثلاثة طوابق، حيث يعمل هذا النظام على حل مشكلات التصحيح خاصة مع الأعداد الهائلة للطلاب،  والقضاء على ظاهرة الغش،  فضلا عن توفير الوقت والجهد والنفقات،  بالإضافة إلى سهولة استخراج الإحصائيات والنتائج بدقة وشفافية.

وزار وزير التعليم العالي، دار الضيافة بالحرم الجامعي لجامعة بني سويف شرق النيل، والتي تتكون 50 غرفة فردية وزوجية وثلاثية وقاعات طعام واجتماعات بتكلفة اجمالية 50 ملايين جنيه، مشيدا بمستوى التجهيزات التي تتوافر بالدار.
هذا ومن المقرر أن يتوجه المحافظ والوزير لافتتاح وتفقد بعض المنشآت التعليمية والخدمية التابعة لجامعة بني سويف والتي تشمل وضع حجر أساس الجامعة الأهلية، وحضور احتفالية الكلية التكنولوجية، بمناسبة مرور عام على بدء الدراسة، وافتتاح معامل بنظم تكنولوجية  الكورية الحديثة.

وكان محافظ بني سويف، استقبل، وزير التعليم العالى في مستهل زيارته للمحافظة، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء أحمد فهمي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، والعميد مدحت الأنصاري مساعد مدير الإدارة، العقيد تامر أبو بكر، إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور خالد عباس وكيل مؤسسي الجامعة الأهلية، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة.

وتوجه المحافظ والوزير لافتتاح وتفقد بعض المنشآت التعليمية والخدمية التابعة لجامعة بني سويف شرق النيل والتي تشمل تفقد موقع إنشاء الجامعة الأهلية، وحضور احتفالية الكلية التكنولوجية، بمناسبة مرور عام على بدء الدراسة، وافتتاح معامل بنظم تكنولوجية الكورية الحديثة.

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محمد هاني غنيم

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