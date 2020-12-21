لجنة إيراد النهر تناقش سيناريوهات التعامل مع موسم أقصى الاحتياجات

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
الفجر
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عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل إجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإستفادة المثلى من الموارد المائية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات متواصلة فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كمًا ونوعًا، بما ينعكس ايجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، موضحًا أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، والتى إنعكست على تحقيق أقل معدل لشكاوي المياه منذ ٤٠ عامًا.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور عبد العاطى الاجراءات المتبعة والخطط الموضوعة من أجهزة الوزارة المعنية لإدارة فترة أقل الإحتياجات المقبلة، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.

كما تم خلال الاجتماع إستعراض إجراءات الوزارة المتبعة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا للحماية من أخطار السيول، وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع المصارف وكافة المحطات لمجابهة أي طارئ.

وفى اطار حماية نهر النيل وفرعيه من كافة أشكال التعديات.. فإن وزارة الموارد المائية والرى تواصل مجهوداتها للتصدى للتعديات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ومواجهة موسم الأمطار والسيول.

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