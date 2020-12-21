ألافكو الكويتية : تتكبد خسائر 11.1 مليون دينار في الربع الثالث

أعلنت شركة ألافكو الكويتية لتمويل شراء وتأجير الطائرات يوم الاثنين أنها سجلت خسائر صافية بلغت 11.18 مليون دينار (36.76 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول الماضي مقارنة بأرباح 4.56 مليون دينار قبل عام.





وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن خسائرها الصافية السنوية بلغت 9.79 مليون دينار في السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر أيلول الماضي، مقارنة مع أرباح صافية 17.7 مليون دينار في السنة التي سبقتها.





وعزا البيان هذه الخسائر السنوية إلى "زيادة مخصص خسائر الائتمان والانخفاض في قيمة الطائرات نتيجة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وانخفاض أرباح بيع الطائرات بسبب التقلص الحاد للأنشطة التجارية".