وزيرة البيئة تشهد مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز شئون البيئة ونادى روتاري

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
الفجر
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شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز شئون البيئة ونادي روتاري للتعاون فى عدد من المجالات البيئية منها التنمية المستدامة- المحميات الطبيعية- تغير المناخ - التنوع البيولوجى- حملات التشجير- منظومة المخلفات الصلبة- دمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة فى مجال العمل البيئي، حيث قام بالتوقيع كلًا من الدكتورة إيناس محمد أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والسيد الاستاذ أسامة لطفى الأحمر بصفته محافظ المنطقة الروتارية.

وقد أكدت وزيرة البيئة أن بروتوكول التعاون يأتي فى إطار المشاركة مع كافة الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطني من أجل الادارة الرشيدة والمستدامة والحد من التلوث ودعم تنفيذ السياسات البيئية للحد من كافة مصادر الملوثات والتي تؤثر على صحة الانسان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصري في كافة المحافظات المصرية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن بروتوكول التعاون المشترك ستقوم من خلاله الوزارة بتقديم الدعم الفني من خلال الخبراء فى كافة المجالات البيئية بجانب الدعم اللوجيستى المرتبط باختصاص عمل جهاز شئون البيئة، كما يهدف إلى المشاركة من خلال الأنشطة التى يقوم بها الطرفان مثل الندوات وورش العمل وحملات التوعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغير أنماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية.

كما يتضمن البروتوكول التعاون المشترك فى تنفيذ المبادرات والمشروعات التجريبية والتى تساهم فى التصدى للمشاكل البيئية، ودعم برامج بناء القدرات فى المجالات البيئية لتدريب مدربين فى كافة المحافظات، وتنفيذ زيارات ميدانية للمشروعات البيئية، والترويج للسياحة البيئية، وزيادة المسطحات الخضراء، إضافة إلى مراعاة البعد البيئي فى كافة الأعمال الخيرية التى ينفذها النادى.

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