السفير المصري في النيجر: مسئولي النيجر يعرفون عراقة وتاريخ الأهلي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد السفير المصري في النيجر، نبيل مكي، أن هناك ترحيبا كبيرا من جانب كافة الجهات الرسمية بدولة النيجر بوجود الأهلي في العاصمة نيامي؛ نظرا للتقدير الكبير من مسئولي النيجر لقيمة وعراقة الأهلي على مستوى التاريخ والبطولات.


وأوضح السفير المصري أن الترتيب لرحلة الأهلي إلى نيامي بدأ مبكرا جدا من خلال التواصل الذي تم مع محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة؛ للوقوف على كافة الترتيبات بشكل احترافي كعادة الأهلي دائما، حيث يتم ذلك التواصل بشكل يومي.


وأضاف مكي أن هناك اهتماما شديدا في دولة النيجر ببعثة فريق الأهلي الحاصل على دوري أبطال إفريقيا مؤخرا للمرة التاسعة في تاريخه.


وأشار إلى أن مسئولي نادي سونيديب والجماهير العاشقة لكرة القدم في النيجر، أعربوا عن سعادتهم بعد علمهم بمواجهة الأهلي في دور الـ ٣٢ للبطولة، وترقبهم الشديد للزيارة الأولى للأهلي لدولة النيجر، وهو ما يؤكد جماهيرية بطل مصر وإفريقيا.

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