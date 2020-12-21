الأرصاد عن بداية الشتاء: "متخففوش الملابس" (فيديو)

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قال الدكتور محمود شاهين، وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم بداية فصل الشتاء جغرافيا وفلكيا، وسيستمر لمدة 3 شهور لينتهي في 21 مارس، مضيفا: "كل عام وأنتم طيبين".



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن تكون الشبورة المائية الكثيفة من العلامات المميزة لفصل الشتاء، وتزيد كثافة الشبورة كلما اقتربنا من الطرق الزراعية، والمسطحات المائية.



ونصح قائدي المركبات بالالتزام بالقواعد العامة للمرور خاصة في ظل قيادة أثناء الشبورة المائية، لافتا إلى أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، مضيفا: "متخففوش الملابس.. الجو برد ليلا".

