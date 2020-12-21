الأرصاد عن بداية الشتاء: "متخففوش الملابس" (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم بداية فصل الشتاء جغرافيا وفلكيا، وسيستمر لمدة 3 شهور لينتهي في 21 مارس، مضيفا: "كل عام وأنتم طيبين".

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن تكون الشبورة المائية الكثيفة من العلامات المميزة لفصل الشتاء، وتزيد كثافة الشبورة كلما اقتربنا من الطرق الزراعية، والمسطحات المائية.

ونصح قائدي المركبات بالالتزام بالقواعد العامة للمرور خاصة في ظل قيادة أثناء الشبورة المائية، لافتا إلى أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، مضيفا: "متخففوش الملابس.. الجو برد ليلا".

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 11 ساعة

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف سبب إصابة ماكرون بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

تقارير.. ريال مدريد يسعى للتعاقد مع محمد صلاح

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

منذ حوالي 3 ساعات

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

مواطن يغلق فمه بـ«القفل» في نجع حمادي بقنا.. هذا هو السبب!

منذ ساعة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يفرط في نجم الفريق لاستعادة سيسيه

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 ص

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

11:40 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

11:59 ص

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

10:35 ص

تقارير.. ريال مدريد يسعى للتعاقد مع محمد صلاح

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز