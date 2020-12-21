تعقيم غرف لاعبي الأهلي في النيجر للوقاية من فيروس كورونا
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
علي نبوي
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حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتواجدة في النيجر، على استمرار عمليات تعقيم غرف اللاعبين بشكل دوري، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.
ويقوم نور محمد، مسئول المهمات المتواجد مع البعثة بتعقيم غرف اللاعبين وكافة الأدوات الخاصة بالتدريبات بشكل دوري، في ظل جهود مكافحة فيروس كورونا.
وشهد مقر إقامة الفريق بالعاصمة نيامي تطبيقا مشددا للإجراءات الطبية، من حيث ارتداء الكمامات، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء، على ملعب الجنرال «سيني كونتشي» في العاصمة نيامي.
كما عقد عبدالرحمن، سعيد إخصائي التغذية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا مع الشيف محمد الدالي المرافق لبعثة الفريق في النيجر؛ لمتابعة البرنامج الغذائي للاعبين خلال تواجد البعثة في العاصمة نيامي.
وناقش «سعيد» مع «الدالي» وطاقم المطعم، الوجبات التي سيتم تقديمها للاعبين، والتأكد من احتوائها على العناصر اللازمة بما يتناسب مع الاستعداد للمباراة.
وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى النيجر مساء أمس الأحد؛ لمواجهة فريق سونيديب المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.