تعقيم غرف لاعبي الأهلي في النيجر للوقاية من فيروس كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتواجدة في النيجر، على استمرار عمليات تعقيم غرف اللاعبين بشكل دوري، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.


ويقوم نور محمد، مسئول المهمات المتواجد مع البعثة بتعقيم غرف اللاعبين وكافة الأدوات الخاصة بالتدريبات بشكل دوري، في ظل جهود مكافحة فيروس كورونا.


وشهد مقر إقامة الفريق بالعاصمة نيامي تطبيقا مشددا للإجراءات الطبية، من حيث ارتداء الكمامات، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير.


ويستعد الأهلي لخوض مباراة سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء، على ملعب الجنرال «سيني كونتشي» في العاصمة نيامي.


كما عقد عبدالرحمن، سعيد إخصائي التغذية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا مع الشيف محمد الدالي المرافق لبعثة الفريق في النيجر؛ لمتابعة البرنامج الغذائي للاعبين خلال تواجد البعثة في العاصمة نيامي.


وناقش «سعيد» مع «الدالي» وطاقم المطعم، الوجبات التي سيتم تقديمها للاعبين، والتأكد من احتوائها على العناصر اللازمة بما يتناسب مع الاستعداد للمباراة.


وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى النيجر مساء أمس الأحد؛ لمواجهة فريق سونيديب المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

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