مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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أصبح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهدد بالغياب عن المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية المقرر لها، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل المارد الأحمر لمونديال الأندية، عقب الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب الزمالك غريمه التقليدي.

وأكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، أنه لن تُقام انتخابات لمجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال شهر يناير المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، قد قرر تعيين لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، لتيسير أعمال الجبلاية، لحين إجراء انتخابات جديدة.

وهدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، بإيقاف النشاط الرياضي في مصر، حال عدم إجراء انتخابات اتحاد الكرة نهاية يناير المقبل، وهو ما سيجعل الأهلي خارج منافسات المونديال بصورة رسمية.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية، في العاصمة القطرية الدوحة، بالفترة من 1 فبراير حتى 11 فبراير المقبل.

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