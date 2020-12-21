روسيا تسجل 29350 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:37 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ورسيا، بمعدل قياسي بلغ 29350 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إلى 2877727 حالة.

 

وأصدر المركز الميداني لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بيانًا جاء فيه: "خلال اليوم الماضي في روسيا، تم تأكيد 29350 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد وذاك في 84 منطقة من مناطق البلاد".

 

وقال المركز الروسي، إنه تم خلال ذلك اكتشاف 5792 حالة (19.7٪) دون ظهور أعراض سريرية.

 

وأضاف المركز الروسي، أنه تم تسجيل 2877727 حالة إصابة بالمرض طوال فترة الوباء في البلاد. وبلع مؤشر النمو 1%.

 

وخلال اليوم الماضي، تم تأكيد 493 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 في روسيا، بما في ذلك 77 حالة وفاة في بطرسبورغ، و 75 في موسكو، و 19 في إقليم بيرم ونفس الرقم في مقاطعة أوليانوفسك، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بسبب المرض إلى 51351 حالة.

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