رئيس "مصر للطيران": لم نعلق الرحلات إلى بريطانيا حتى الآن

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علق الكابتن طيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لشركة مصر للطيران، على إغلاق دول عديدة من العالم، حركة الطيران من وإلى بريطانيا، قائلا: "حركة الطيران مستمرة لبريطانيا ولم يتقرر حتى الان تعليق حركة الطيران من وإلى بريطانيا".



وأضاف "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" أن عدد رحلات الطيران من وإلى بريطانيا تبلغ في المتوسط رحلة يومية وفي بعض الاحيان رحلتين على مدار ثلاثة أيام من الاسبوع".



وأكد أن الاجراءات المتخذة في مطار القاهرة مشددة والتي تقضي بتقديم القادمين بتقديم صورة فحص "PCR"لايمر عليها أكثر من 72 ساعة بالاضافة إلى الاجراءات الاحترازية الاخرى سواء داخل المطار أوعلى متن الطائرة ".



وحول الاجراءات المتبعة من قبل الشركة تجاه طاقمها المسافر سواء الطيارين أو المضيفين من وإلى بريطانيا قال زكريا ": "في الوقت الراهن طاقم الطيران يقوم برحلته ذهاب وعودة مباشرة دون مبيت والاجراءات الاحترازية تنفذ بقوة داخل المطار وعلى متن الطائرات".