محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:28 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقد اللواء عبدالحميد محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وربطها بشبكة الطرق القومية.

وأكد محافظ القليوبية، أن شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، بعد تطويره سيكون محورا مروريا للمساعدة في تخفيف الكثافات المرورية بالمدينة، خصوصا بعد الانتهاء أيضا من تطوير محور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة.

وأوضح المحافظ، أن الشارع من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة، والذي يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج"، حتى الطريق الدائري، وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالي 5.2 كم تقريبا بعروض مختلفة في بعض أجزائه من 45ـ 50م2، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير بدأت من أم بيومي حتى كوبري 15 مايو بطول 3 كم بتكلفة 40 مليون جنيه بمدة تنفيذ 6 أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالإتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطية وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع، وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري.

وأكد المحافظ على مراعاة الكثافات المرورية وتفادي غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة، موضحا أنه سيتم التنفيذ على 7 قطاعات على التوالي، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الانتهاء منه وغلق القطاع التالي للتيسير على مستخدمي الطريق.

ووجه "الهجان" الأجهزة التنفيذية بإستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه أعمال التطوير، والتعاون المستمر مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري لإزالتها، مشيدا بما قامت به الهيئة من البدأ الفوري في إنزال المعدات الخاصة بالتطوير تمهيدًا لبدأ الأعمال.

كما وجه المحافظ أيضا بسرعة الانتهاء من أعمال مرافق الغاز والصرف الصحي بالشوارع الجانبية المتفرعة من عرابي، والتنسيق مع شركات المرافق والبدء فب تمهيد أعمال الرصف.

كما كلف المحافظ، رئيس المدينة برفع القمامة أولا بأول، والتنبيه علي المواطنين بتوحيد موعد إلقاء القمامة والالتزام بها وتوفير صناديق قمامة بالشارع بشكل كافي.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء مجدي العناني رئيس مدينه شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندسة نهى أيوب مدير مشروعات القليوبية بالهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس محمد البحقيري استشاري المشروع.
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة

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