مواطن يغلق فمه بـ«القفل» في نجع حمادي بقنا.. هذا هو السبب!

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قام مواطن في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، باغلاق فمه بواسطة “قفل” حديدي ثقب به شفتيه؛ وذلك تعبيرًا عن احتجاجه على عدم توفير كشك له.


فيما احتج الشاب جمال رفعت 33 عامًا، بداخل مجلس مدينة نجع حمادي، بالاضراب عن الطعام، لحين توفير الكشك الذي طلبه، ليستطيع الانفاق على أسرته.

بينما تحاول الاجهزة الأمنية التنفيذية، التعرف على تفاصيل الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وجار اخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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