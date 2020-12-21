البورصة توقف جلسة التداول اليوم بعد انخفاض مؤشر EGX 100 EWI بنسبة 5%

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:19 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أوقفت إدارة البورصة المصرية، جلسة التداول اليوم الإثنين، لمدة نصف ساعة وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 EWI بنسبة 5%.

حيث أن  أسواق المال العربية والعالمية تشهد اليوم موجة تراجع حادة وسط مخاوف انتشار سلالة جديدة من الفيروس بعد ظهورها في بريطانيا.

وخسر رأس المال السوقي 20.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 633 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة التداول.



 تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.15% ليصل إلى مستوى 10656 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 5.03% ليصل إلى مستوى 2116 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.92% ليصل إلى مستوى 12803 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.23% ليصل إلى مستوى 4066 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.32% ليصل إلى مستوى 1996 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.04% ليصل إلى مستوى 2902 نقطة.

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