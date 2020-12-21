8 مواجهات قوية في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة المرتقبة :



1- المنيا مع الفيوم



يستضيف فريق المنيا بقيادة شديد قناوي نظيرة الفيوم بقيادة أحمد بكرى، ويدخل الفريق المنياوي اللقاء وهو متصدر المجموعة برصيد 10 نقاط بعد فوزه على فريق بنى سويف بهدفين نظيفين، بينما فريق الفيوم في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط عقب فوزه على شبان قنا بهدفين مقابل هدف.



2- الألومنيوم مع بترول أسيوط



يلتقي فريق الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف مع فريق بترول اسيوط بقيادة كرم جابر

يدخل فريق الألومنيوم اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق كيما اسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما الفريق البترولى وصيف المجموعة برصيد 9 نقاط بعد فوزه على فريق تليفونات بني سويف بهدف دون رد.

3- الشرقية للدخان مع كيما أسوان

على ملعب الدخان

يلتقي فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء ابراهيم مع فريق كيما اسوان بقيادة عادل لحمه

يدخل فريق الدخان وهو في المركز الثالث برصيد 9 نقاط بعد هزيمته من

ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما فريق كيما متذيل المجموعة برصيد نقطة بعد هزيمته من فريق

الألومنيوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

4- شبان قنا مع الإعلاميين

على ملعب شبان قنا

ومواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق شبان قنا مع فريق الإعلاميين

يدخل الفريقين اللقاء برصيد 7 نقاط

شبان قنا في المركز الخامس بعد هزيمته من فريق الفيوم بهدفين مقابل هدف، بينما فريق الإعلاميين في المركز السابع بعد فوزه على فريق شباب سمسطا بهدف دون رد.

5-شباب سمسطا مع ديروط

على ملعب سمسطا

ولقاء متكافئة بين فريق شباب سمسطا بقيادة على حسن رمضان مع فريق ديروط بقيادة محمد صديق

يدخل الفريقين اللقاء برصيد 6 نقاط

سمسطا في المركز الثامن بعد هزيمته من فريق الإعلاميين بهدف، وديروط في المركز التاسع بعد فوزه على فريق

الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

6- طهطا مع قنا

على ملعب نادي طهطا

يلعب فريق طهطا بقيادة مصطفى حكيم مع فريق قنا بقيادة محمود إبراهيم

يدخل فريق طهطا اللقاء وهو في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق أسمنت أسيوط بهدفين لكلا منهم، بينما فريق قنا في المركز السادس برصيد 7 نقاط بعد تعادله مع فريق سوهاج بهدف لمثله.

7- تليفونات بني سويف مع سوهاج

على ملعب الاسيوطي

يلتقي فريق تليفونات بني سويف بقيادة محمد جمال مع فريق سوهاج بقيادة أحمد خلف

يدخل فريق التليفونات اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط بعد هزيمته من فريق بترول اسيوط بهدف نظيف، بينما فريق

سوهاج في المركز التاسع برصيد 5 نقاط بعد تعادله مع فريق قنا بهدف لمثله.

8- أسمنت أسيوط مع بنى سويف

على ملعب أسمنت أسيوط

يلعب فريق أسمنت أسيوط بقيادة هيسم صالح مع فريق بنى سويف

بقيادة أيمن المزين

يدخل فريق الأسمنت اللقاء وهو في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق طهطا بهدفين لكلا منهم، بينما فريق بنى سويف في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بعد هزيمته من فريق المنيا بهدفين دون رد.

ترتيب المجموعة

1- المنيا 10 نقاط

2- البترول 9 نقاط

3- الشرقية للدخان 9 نقاط

4- الألومنيوم 7 نقاط

5- شبان قنا 7 نقاط

6- قنا 7 نقاط

7- الإعلاميين 7 نقاط

8- شباب سمسطا 6 نقاط

9-ديروط6 نقاط

10- سوهاج 5 نقاط

11- تليفونات بني سويف 4 نقاط

12- الفيوم 4 نقاط

13- بنى سويف 3 نقاط

14- أسمنت أسيوط نقطتين

15-طهطا نقطتين

16- كيما أسوان نقطة

4- شبان قنا مع الإعلاميينعلى ملعب شبان قناومواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق شبان قنا مع فريق الإعلاميينيدخل الفريقين اللقاء برصيد 7 نقاطشبان قنا في المركز الخامس بعد هزيمته من فريق الفيوم بهدفين مقابل هدف، بينما فريق الإعلاميين في المركز السابع بعد فوزه على فريق شباب سمسطا بهدف دون رد.5-شباب سمسطا مع ديروطعلى ملعب سمسطاولقاء متكافئة بين فريق شباب سمسطا بقيادة على حسن رمضان مع فريق ديروط بقيادة محمد صديقيدخل الفريقين اللقاء برصيد 6 نقاطسمسطا في المركز الثامن بعد هزيمته من فريق الإعلاميين بهدف، وديروط في المركز التاسع بعد فوزه على فريقالشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدف.6- طهطا مع قناعلى ملعب نادي طهطايلعب فريق طهطا بقيادة مصطفى حكيم مع فريق قنا بقيادة محمود إبراهيميدخل فريق طهطا اللقاء وهو في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق أسمنت أسيوط بهدفين لكلا منهم، بينما فريق قنا في المركز السادس برصيد 7 نقاط بعد تعادله مع فريق سوهاج بهدف لمثله.7- تليفونات بني سويف مع سوهاجعلى ملعب الاسيوطييلتقي فريق تليفونات بني سويف بقيادة محمد جمال مع فريق سوهاج بقيادة أحمد خلفيدخل فريق التليفونات اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط بعد هزيمته من فريق بترول اسيوط بهدف نظيف، بينما فريقسوهاج في المركز التاسع برصيد 5 نقاط بعد تعادله مع فريق قنا بهدف لمثله.8- أسمنت أسيوط مع بنى سويفعلى ملعب أسمنت أسيوطيلعب فريق أسمنت أسيوط بقيادة هيسم صالح مع فريق بنى سويفبقيادة أيمن المزينيدخل فريق الأسمنت اللقاء وهو في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق طهطا بهدفين لكلا منهم، بينما فريق بنى سويف في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بعد هزيمته من فريق المنيا بهدفين دون رد.ترتيب المجموعة1- المنيا 10 نقاط2- البترول 9 نقاط3- الشرقية للدخان 9 نقاط4- الألومنيوم 7 نقاط5- شبان قنا 7 نقاط6- قنا 7 نقاط7- الإعلاميين 7 نقاط8- شباب سمسطا 6 نقاط9-ديروط6 نقاط10- سوهاج 5 نقاط11- تليفونات بني سويف 4 نقاط12- الفيوم 4 نقاط13- بنى سويف 3 نقاط14- أسمنت أسيوط نقطتين15-طهطا نقطتين16- كيما أسوان نقطة يلتقي فريق الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف مع فريق بترول اسيوط بقيادة كرم جابريدخل فريق الألومنيوم اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق كيما اسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما الفريق البترولى وصيف المجموعة برصيد 9 نقاط بعد فوزه على فريق تليفونات بني سويف بهدف دون رد.3- الشرقية للدخان مع كيما أسوانعلى ملعب الدخانيلتقي فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء ابراهيم مع فريق كيما اسوان بقيادة عادل لحمهيدخل فريق الدخان وهو في المركز الثالث برصيد 9 نقاط بعد هزيمته منديروط بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما فريق كيما متذيل المجموعة برصيد نقطة بعد هزيمته من فريقالألومنيوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تنطلق مواجهات الأسبوع الرابع لدوري القسم الثاني (مجموعة الصعيد) في الثانية والنصف من عصر غداً الثلاثاء .