الصحة الفرنسية: من المحتمل أن سلالة جديدة من كورونا تنتشر في البلاد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:18 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قال وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الاثنين، إنه من المحتمل أن سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر في فرنسا على الرغم من الاختبارات الأخيرة لم تظهرها، حسبما ذكرت بي بي سي عربي.

 

وقد أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس الأحد، تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا لمدة 48 ساعة، بسبب الانتشار السريع لسلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.

 

وفي وقت سابق من اليوم، قررت الحكومة الألمانية، تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا بشكل رسمي، بدءًا من منتصف الليلة، بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة، المكتشفة مؤخرا في المملكة المتحدة.

 

وأعلنت السلطات البلجيكية، أنها ستعلق الرحلات الجوية وحركة القطارات من وإلى بريطانيا، على خلفية تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في لندن وعدد من مناطق إنجلترا.

 

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