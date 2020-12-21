بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا .. البورصة تفقد 20.7 مليار جنيه مع بداية التعاملات

هبطت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، متأثرة بهبوط جميع الأسواق العربية والعالمية وذلك تزامناً مع إنتشار السلالة الجديدة من كورونا والتي اصبح مصدرها بريطانيا وهي سلالة متحورة من كورونا قد لا يجدي معها اللقاح





وخسر رأس المال السوقي 20.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 6.. بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة التداول.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 10635.1 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.43% ليصل إلى مستوى 2152 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.15% ليصل إلى مستوى 12905 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 4105 نقطة.