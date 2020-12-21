محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة علي المقاهي لمصادرة الشيشة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء أمس الأحد، جولة ليلية مفاجئة، يرافقه المهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينه بنها بشن حملة مكبرة على المقاهي والكافيتريات بنطاق مدينه بنها (بمنطقة الأهرام وشارع كلية تجاره وكفر الجزار).

وتأكد المحافظ من إلتزام أصحاب المقاهي والكافتيريات بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وعدم استخدام الشيشه وارتداء الكمامة الواقية حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين بالتنسيق مع ادارة المرافق وقسم الإشغالات بمجلس مدينة بنها.

أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر منها لأصحاب الكافتريات المخالفة وتم مصادرة أكثر من 50 شيشة وأيضا محاضر عدم التزام لقرار الغلق من الساعه 10مساء.

وجه الهجان باستمرار الأجهزة التنفيذية في شن الحملات الدورية على المحال والمقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية حرصًا على سلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا، وأيضا الالتزام بقرار الغلق.

يأتى ذلك، تنفيذ لتعليمات المحافظ لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرور على المحال التجارية والمقاهى والكافتريات للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامه الواقية ومراعاه المسافات البينية حرصًا على سلامة المواطنين من الاصابه بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.
محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة علي المقاهي لمصادرة الشيشة
محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة علي المقاهي لمصادرة الشيشة
محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة علي المقاهي لمصادرة الشيشة
محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة علي المقاهي لمصادرة الشيشة
محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة علي المقاهي لمصادرة الشيشة
محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة علي المقاهي لمصادرة الشيشة

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