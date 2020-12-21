كشف غموض تغيب طالبة بالقناطر الخيرية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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كشفت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، غموض تغيب طالبة 17عامًا مقيمة بقرية الخرقانية مركز القناطر الخيرية.

وتبين أنها أصيبت بحالة نفسية، بسبب عدم قدرتها على استيعاب دروسها في الثانوية الأزهرية، وضغط والدها عليها للمذاكرة، فقررت ترك المنزل، حيث خرجت للمنزل ولم تعد حتى جرى العثور عليها.

تحرر محضر بالواقعة وجرى تسليمها لأسرتها وتعهدوا بحسن رعايتها وجري اتخاذ إجراءات كف البحث عنها.

كان اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بتلقيه بلاغا بتغيب الطالبة "يمنى.ط.ح" بالصف الثالث الثانوي الأزهري بقرية الخرقانية التابعة للمركز.

تشكل فريق بحث قاده العميد حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، وبسؤال والد المتغيبة أكد أنها كانت بأحد دروس الفقهية بالقرية، وانتهت منه برفقة زملائها في حوالي الساعة السادسة مساءً، وقامت بتصوير بعض المذكرات، إلا أنها عقب هذا التوقيت اختفت ولم تعد.

وأضاف والد الطالبة أنه حرر محضر رقم 14540 إدارى القناطر الخيرية، مشيرًا إلى أن ابنته تركت الهاتف المحمول قبل الذهاب للدرس وبعدها اختفت، موضحا أنه لم يكن هناك أي خلاف معها إلا حرصه على حثها للمذاكرة نظرا لثقل المواد التي تدرسها بالثانوية الأزهرية على عكس مثيلتها العامة.

فيما تمكنت أجهزة الامن من تحديد مكان المتغيبة التي تركت المنزل عب إصابتها بحالة نفسية، بسبب أزمتها مع المذاكرة والتحصيل وتعهد والدها بحل المشكلة وحسن رعايتها.

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