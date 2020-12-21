إنشاء مركز للتدريب والإبداع الرقمي بجامعة بنها بالتعاون مع وزارة الاتصالات

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:07 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفد جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، لبحث إنشاء مركز للتدريب والإبداع الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هالة زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورة هبة صالح مدير مركز تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء، أن إستراتيجية بناء مصر الرقمية تعتمد على محورين رئيسيين، هما تحقيق التحول الرقمي وإعداد الكفاءات الرقمية، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تسعى إلى بناء الكفاءات الرقمية القادرة على دفع عمليات التحول الرقمي من خلال إعداد وتنفيذ العديد من الأنشطة لدعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بجميع أنحاء مصر.

وأشار طلعت إلى أن إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في الجامعات والمحافظات لتكون ملتقى لتبادل الخبرات بين الشباب، وتدريبهم على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج تدريب لرعاية الإبداع.

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد أن مركز التدريب والإبداع الرقمي يأتي في إطار سياسة جامعة بنها للتحول الرقمي والتحول لجامعة ذكية، مشيرًا إلى أن المركز التكنولوجي الجديد سوف يحتوى على امكانيات هائلة بهدف دعم طلاب الجامعة وشباب محافظة القليوبية وإعدادهم لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، فضلا عن مساعدتهم في الحصول على فرص عمل تناسب مؤهلاتهم العلمية.
إنشاء مركز للتدريب والإبداع الرقمي بجامعة بنها بالتعاون مع وزارة الاتصالات
إنشاء مركز للتدريب والإبداع الرقمي بجامعة بنها بالتعاون مع وزارة الاتصالات
إنشاء مركز للتدريب والإبداع الرقمي بجامعة بنها بالتعاون مع وزارة الاتصالات
إنشاء مركز للتدريب والإبداع الرقمي بجامعة بنها بالتعاون مع وزارة الاتصالات
إنشاء مركز للتدريب والإبداع الرقمي بجامعة بنها بالتعاون مع وزارة الاتصالات
إنشاء مركز للتدريب والإبداع الرقمي بجامعة بنها بالتعاون مع وزارة الاتصالات

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