الصحة عن لقاح "سينوفارم": "كلاسيك.. ومتعودين عليه" (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إنه ليس مقبولا إعطاء المواطن لقاح يكون له أثار جانبية، موضحة أن الحوامل من الفئات المستثناه من الحصول على اللقاح.

وأشارت "عاصم"، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه لم يتم تسجيل أي أعراض جانبية خطيرة على الـ 3 آلاف مشارك في التجارب السريرية للقاح الصيني بمصر، مؤكدة أنه تم اعتماد اللقاح الصيني على الأساليب العلمية.

وأضافت أن تقنية اللقاح الصيني آمنة تماما، متابعة: "سينوفارم كلاسيك فاكسين ومتعودين على تقنية عمله"، منوهة بأن وزيرة الصحة تجري حاليا اتفاقيات مع شركة استرازينكا للحصول على اللقاح.

أخبار تهمك

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ ساعة

الزمالك يفرط في نجم الفريق لاستعادة سيسيه

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 10 ساعة

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

منذ ساعتين

عمرو أديب يكشف سبب إصابة ماكرون بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عودة نجم برشلونة إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة

منذ 39 دقيقة

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 17 ساعة

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 ص

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

10:35 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

11:59 ص

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

09:00 ص

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

04:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز