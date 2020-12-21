الصحة عن لقاح "سينوفارم": "كلاسيك.. ومتعودين عليه" (فيديو)

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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إنه ليس مقبولا إعطاء المواطن لقاح يكون له أثار جانبية، موضحة أن الحوامل من الفئات المستثناه من الحصول على اللقاح.



وأشارت "عاصم"، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه لم يتم تسجيل أي أعراض جانبية خطيرة على الـ 3 آلاف مشارك في التجارب السريرية للقاح الصيني بمصر، مؤكدة أنه تم اعتماد اللقاح الصيني على الأساليب العلمية.



وأضافت أن تقنية اللقاح الصيني آمنة تماما، متابعة: "سينوفارم كلاسيك فاكسين ومتعودين على تقنية عمله"، منوهة بأن وزيرة الصحة تجري حاليا اتفاقيات مع شركة استرازينكا للحصول على اللقاح.

